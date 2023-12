L’esempio di Tathiana Garbin: “Torno presto, non mi arrendo!”

Il 26 novembre è stato un giorno di grande felicità per l’Italia del tennis e dello sport. La conquista della Coppa Davis, 47 anni dopo l’ultima e unica volta a Santiago (Cile), è stato qualcosa di significativo. Non ci sono dubbi che Jannik Sinner sia stato il trascinatore della squadra di Filippo Volandri, per quanto messo in mostra in campo.

Un Sinner che in conferenza stampa si rese protagonista anche di dichiarazioni altrettanto rimarchevoli. Ci si riferisce al pensiero dedicato a Tathiana Garbin, capitana dell’Ital-tennis in BJK Cup. L’ex giocatrice, infatti, il giorno dopo affrontvaa un secondo intervento per trattare un raro tumore. E così, nei Supertennis Awards, cerimonia di premiazione del tennis italiano, Garbin è intervenuta in collegamento, dando ancora una volta dimostrazione della sua tempra.

“Sono felicissima di vedere le mie ragazze sul palco, è un premio conquistato con tanto impegno e sacrificio. In questo sport a volte ci si sente soli. Io invece ho la sensazione che in questa squadra ci sentiamo come una famiglia, ci sentiamo forti insieme. Siamo affiatate e si passano cose anche un po’ più complesse, come nel mio caso“, in riferimento alle tenniste presenti a Milano, nel corso di questa cerimonia, spintesi alla finale di BJK Cup 2023.

L’ex giocatrice ci ha tenuto anche a ringraziare Sinner e tutta la squadra maschile per la vicinanza dimostrata, salutando con un’affermazione molto chiara: “I ragazzi in un momento di estrema felicità hanno trovato parole per me, è ancora più bello condividere questa serata con voi. Torno presto, non mi arrendo“.

Foto: Fran Santiago/Getty Images for ITF