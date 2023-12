La risposta di Jonas Vingegaard: “Vorrei competere per la vittoria a Giro, Tour e Vuelta nello stesso anno”

Tadej Pogacar ieri ha stupito tutti annunciando la partecipazione al Giro d’Italia, che sarà seguita da quella al Tour de France, dunque con la conseguente caccia alla doppietta che manca dal 1998 con Marco Pantani.

La risposta però era già arrivata qualche giorno prima dal rivale di questi anni, Jonas Vingegaard, che nelle ultime due stagioni ha sempre battuto lo sloveno al Tour de France. Il danese fino ad ora si è concentrato sempre sulla Grande Boucle, ma nelle prossime annate proverà anche a variare nei grandi giri (lo abbiamo visto già alla Vuelta del 2023).

Il capitano della Visma | Lease a Bike ha dichiarato a Wieler Revue: “Per me sarebbe un sogno correre tutti e tre i Grandi Giri nell’arco di una sola stagione e competere per la vittoria sia al Giro che al Tour e anche che alla Vuelta. Non sono sicuro che sia fisicamente possibile farlo. Ne parleremo insieme alla squadra per capire se e come sia fattibile. È un piano bizzarro, ma è sicuramente il sogno più grande che ho per la mia carriera ciclistica“.

L’obiettivo dunque per il fenomeno danese è addirittura quello di provare la tripletta che sarebbe clamorosa e di questi tempi non è stata neanche immaginabile.

Foto: Lapresse