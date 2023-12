Chi saranno gli avversari di Pogacar al Giro d’Italia 2024? Ammesso che esistano…

Tadej Pogacar sarà la grande stella del Giro d’Italia 2024. Il fuoriclasse sloveno, due volte trionfatore al Tour de France e reduce da due secondi posti alla Grande Boucle, sarà della partita sulle strade del Bel Paese. Il capitano della UAE Emirates partirà con tutti i favori del pronostico, lungo un percorso che sembra essere particolarmente congeniale alle sue caratteristiche. Il 25enne punta a rimpinguare il proprio palmares sul fronte dei Grandi Giri e intende affiancare il Trofeo Senza Fine accanto ai due trofei alzati al cielo a Parigi.

Cercherà poi la storica accoppiata Giro-Tour nello stesso anno, impresa che manca dai tempi di Marco Pantani. Al momento, sulla carta, sembrano non esserci avversari all’altezza di Tadej Pogacar. I suoi rivali più accreditati sembrano essere i britannici Geraint Thomas (secondo la scorsa primavera con la casacca della Ineos Grenadiers, ma ormai lontano dalla forma dei giorni migliori) e Simon Yates (Team Jayco AlUla), indubbiamente degli atleti quotati ma che sulle tre settimane sembrano non poter reggere la freschezza del balcanico.

Sicuramente ci sarà il belga Wout van Aert, ma l’alfiere della Visma-Lease a Bike non deve essere considerato in ottica classifica generale (salvo grandi sorprese). L’eterno colombiano Nairo Quintana (Movistar) sembra ormai essere sul viale del tramonto. Ci possono provare i ciclisti italiani? Damiano Caruso è stato secondo nel 2021 e quarto nell’ultima edizione, ma a 36 anni avrà ancora la gamba per sognare in grande?

Il siciliano sarà affiancato da Antonio Tiberi alla Bahrain-Victorious. Da seguire anche Giulio Ciccone (Lidl-Trek) e Filippo Zana (Team Jayco AlUla), ma sulla carta sono un gradino sotto a Pogacar. In attesa di eventuali nuovi partecipanti di spicco e di possibili outsider che possono emergere direttamente sulla strada.

