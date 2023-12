Judo, Mondiali 2024 assegnati ad Abu Dhabi. Definite le date della prossima rassegna iridata

L’IJF ha annunciato la sede e le date della prossima edizione dei Campionati Mondiali di judo, che andrà in scena nel 2024 un paio di mesi prima dei Giochi Olimpici di Parigi. La rassegna iridata si disputerà ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) da domenica 19 a venerdì 24 maggio e rappresenterà di fatto l’ultimo grande evento in calendario nel periodo di qualificazione a cinque cerchi.

Ricordiamo che, oltre due anni fa, la Federazione Internazionale aveva garantito ad Israele la possibilità di ospitare a Tel Aviv i Mondiali Senior nel 2024 o nel 2025 (a discrezione del Paese organizzatore). Ovviamente le questioni belliche degli ultimi mesi hanno cambiato le carte in tavola, rimandando eventualmente di un anno l’appuntamento con il Mondiale israeliano.

L’IJF ha inoltre posticipato a data da destinarsi il Grand Slam di Tel Aviv, rimpiazzando quello slot del calendario (16-18 febbraio 2024) con uno Slam a Baku. Tra fine aprile e fine maggio si preannuncia dunque un periodo estremamente intenso per molti judoka, che dovranno affrontare i Campionati Continentali e a seguire i Mondiali con in mezzo eventualmente altri due tornei del World Tour (Grand Prix a Dushanbe il 3-5 maggio ed un Grand Slam ad Almaty il 10-12 maggio) a disposizione per scalare i ranking olimpici.

Foto: IJF