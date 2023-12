Sport in tv oggi (lunedì 18 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi lunedì 18 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Ci sarà da divertirsi con il gigante maschile in Alta Badia: la Coppa del Mondo di sci alpino prosegue la propria avventura in Italia. Spazio ai sorteggi per le Coppe Europee: conosceremo gli accoppiamenti dei primi turni a eliminazione diretta di Champions League, Europa League e Conference League, con le italiane dirette interessate.

In serata la semifinale del Mondiale per Club, il posticipo di Serie A (Atalanta-Salernitana), i posticipi della Serie C, ma anche Liga spagnola, Premiership inglese e Liga portoghese. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi lunedì 18 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 18 dicembre

10.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile in Alta Badia, prima manche (diretta tv su Rai 2, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.00 SNOOKER – German Masters, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

12.00 CALCIO – Sorteggio Champions League (diretta tv su Canale 20, Sky Sport 24; diretta streaming su UEFA Tv, Mediaset Infinity, Sky Go, NOW)

13.00 CALCIO – Sorteggio Europa League (diretta tv su Sky Sport 24; diretta streaming su UEFA Tv, Sky Go, NOW, DAZN)

13.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile in Alta Badia, seconda manche (diretta tv su Rai 2, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.30 FRECCETTE – Mondiali, quarta giornata (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO – Sorteggio Conference League (diretta tv su Sky Sport 24; diretta streaming su UEFA Tv, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Fiorentina-Inter (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

19.00 CALCIO (Mondiale per Club, semifinale) – Fluminense-Al Ahly (diretta streaming sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio)

20.00 FRECCETTE – Mondiali, quarta giornata (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie C) – Arezzo-Perugia (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport 252; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Salernitana (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – Audace Cerignola-Foggia (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Casertana-Giugliano (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Catania-Sorrento (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Latina-Benevento (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Girona-Alaves (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Premiership inglese) – Birmingham-Leicester (diretta streaming su DAZN)

21.15 CALCIO (Liga portoghese) – Sporting Lisbona-Porto (diretta streaming su DAZN)

Foto: Lapresse