Vincenzo Santopadre: “Berrettini deve stare tra i primi 20 al mondo. Sinner è il numero 1 virtuale”

Il 2023 non è stato un anno da ricordare per Matteo Berrettini. Il romano infatti non è riuscito, a causa di diversi problemi, soprattutto fisici, a dimostrare tutto il suo talento, uscendo addirittura fuori dalla top-100 del ranking e trovandosi costretto a giocare le qualificazioni al prossimo Australian Open.

Il finalista di Wimbledon 2021 a fine stagione ha deciso anche di rivoluzionare il suo staff, lasciando il suo allenatore storico Vincenzo Santopadre.

Oggi, ai microfoni di Sky Sport, proprio Santopadre si è espresso sul suo ex atleta: “Io e Matteo abbiamo deciso insieme di separarci, era inevitabile. Per il suo bene era importante un cambiamento. Il rapporto tra noi è rimasto sano, abbiamo fatto la scelta nel modo e nel tempo giusto. Berrettini deve stare nei primi 20 del mondo”.

Poi delle parole importanti su Jannik Sinner: “Nonostante il cambio di allenatore Sinner è rimasto fedele a se stesso. Jannik rappresenta il futuro del tennis. Per quanto visto nel finale di stagione è il n°1 virtuale. Ci manca lo Slam che desideriamo dal 1976, ma a breve ci sarà modo di gioire”.

Foto: Lapresse