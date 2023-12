Jannik Sinner non giocherà tornei ATP prima degli Australian Open: priorità alla preparazione, prevista un’esibizione

Jannik Sinner ha concluso il 2023 in maniera trionfale: prima la cavalcata alle ATP Finals di Torino interrotta solo all’ultimo atto contro Novak Djokovic e poi il capolavoro con la maglia azzurra in Coppa Davis. Gli ultimi mesi dell’altoatesino sono stati eccezionali, con la scalata verso al quarta posizione del ranking mondiale e le vittorie di grandissimo lustro contro i vari Djokovic, Alcaraz e Medvedev.

Successi che sicuramente fanno ben sperare in vista della prossima stagione e soprattutto già per il mese di gennaio, con un Australian Open sempre più all’orizzonte. Jannik si presenta a Melbourne come uno degli uomini da battere, anche se il favorito resta sempre Novak Djokovic, visto che quello australiano è lo Slam che ha dato maggiori soddisfazioni al campione serbo.

Sinner vuole arrivare tirato a lucido al primo Slam dell’anno ed anche per questo la preparazione sarà davvero mirata e super dettagliata. Jannik si prenderà assolutamente dei giorni di riposo, poi comincerà il lavoro fisico in Spagna ovviamente seguito dal suo staff e soprattutto non giocherà tornei fino agli Australian Open.

Infatti per il numero quattro del mondo ci sarà solo un impegno, ma sarà un’esibizione, visto che prenderà parte al Kooyong Classic dal 10 al 12 gennaio, qualche giorno prima dell’inizio degli Australian Open. Una decisione diversa rispetto al passato per Sinner, che non vuole davvero spendere troppe energie in vista di quello che è già un primo grande obiettivo stagionale.