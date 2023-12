Jannik Sinner diventa ‘Friend of F1’: un nuovo progetto tra il tennista e il Circus

Jannik Sinner a tutto tondo. E’ stata una sorpresa ieri apprendere dal sito ufficiale della F1 e dallo stesso tennista italiano l’inizio di una partnership. Il n.4 del mondo del tennis sbarca nella massima categoria dell’automobilismo, non per cimentarsi alla guida di qualche bolide, ma per fini commerciali. Non è un mistero la passione di Sinner nei confronti dei motori, specie la F1.

Sulla base della crescita esponenziale di interesse del mondo dello sport nei suoi riguardi, vista la chiusura del 2023 caratterizzata dal successo in Coppa Davis e da altre vittorie prestigiose, Sinner avrà il privilegio di prendere parte ad alcuni GP, allo scopo di promuovere il Circus anche nel mondo del tennis, vista la sua influenza sulle nuove generazioni.

Come riportato dal sito ufficiale della F1, Jannik ha espresso tutto il suo entusiasmo: “Essendo italiano, ho la F1 nel sangue, quindi non potrei essere più felice di collaborare non solo con il miglior brand degli sport motoristici, ma dell’intero panorama sportivo. Sono onorato di avere questa opportunità ed entusiasta di essere Friend of F1“, le sue considerazioni.

“Amo le macchine da corsa e gli sport motoristici per l’emozione di gareggiare. Mi piace girare sui kart con i miei amici e cimentarmi al simulatore. Da questo punto di vista, sento che ci sono molti punti in comune tra questo mondo e quello del tennis. Penso che in entrambi gli sport i piccoli dettagli facciano una grandissima differenza. E’ molto interessante la maniera in cui i team riescono a sviluppare la monoposto e in cui i piloti massimizzano le loro prestazioni per superarsi. Una competizione estrema“, ha aggiunto il tennista nostrano.

Da par suo, il CEO di F1, Stefano Domenicali, ha dichiarato: “Jannik è uno dei giovani sportivi più talentuosi del mondo in questo momento, quindi sono felice che si leghi a noi attraverso questa partnership. E’ fondamentale continuare a lavorare con persone al di fuori del nostro sport per attirare nuovo pubblico. Questa entusiasmante opportunità ci consentirà di utilizzare l’incredibile brand di Sinner e di riunire i mondi della F1 e del tennis“.

Foto: LaPresse