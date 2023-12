Fils-Medjedovic oggi, Finale NexGen 2023: orario, programma, tv, streaming

Saranno Arthur Fils ed Hamed Medjedovic a giocarsi il titolo di miglior Under 21 del tennis internazionale (con il benestare di Carlos Alcaraz, Holger Rune, Lorenzo Musetti e Ben Shelton) nell’ultimo atto della NextGen Finals 2023. La finale più giusta a Jeddah, tra gli unici due imbattuti della manifestazione.

Per entrambi arrivare a questo punto è stato abbastanza tranquillo. Il numero 1 del seeding ha battuto in quattro set il connazionale Luca van Assche, che ha però venduto cara la pelle nel terzo e nel quarto set chiusi entrambi al tiebreak. Per il serbo invece il suo impegno con Dominic Stricker è durato la miseria di 35 minuti a causa del ritiro dello svizzero.

Il match tra Arthur Fils ed Hamed Medjedovic, finale delle NextGen Finals, prenderà il via alle ore 20.00 in Arabia Saudita, le ore 18.00 in Italia. La partita verrà trasmessa in diretta in chiaro su SuperTennis, canale 64 del Digitale Terrestre, ed in abbonamento su Sky Sport Tennis (205). L’evento potrà essere seguito in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, NOW e SkyGo.

CALENDARIO NEXT GEN ATP FINALS 2023 OGGI

Sabato 2 dicembre – ore 18.00 italiane

A. Fils (1) vs H. Medjedovic (6)

PROGRAMMA FINALE NEXT GEN ATP FINALS 2023: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (205), SuperTennis

Diretta streaming: SkyGo, Now, sito di SuperTennis e SuperTenniX

