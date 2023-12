ATP Brisbane, Holger Rune: “L’allenamento con Nadal è stato il più duro che ho affrontato negli ultimi sei mesi”

Si comincia. A Brisbane (Australia) inizierà la stagione del danese Holger Rune. Il n.8 del ranking è tra i tennisti più attesi dell’annata, considerate le sue grandi qualità. Inoltre, il connubio con il tecnico tedesco Boris Becker sembra funzionare. L’esperienza dell’ex giocatore teutonico non è in discussione e questo aspetto potrebbe essere determinante nel 2024.

Rune inizierà il proprio percorso nel torneo citato contro il padrone di casa, Max Purcell. Sarà testa di serie n.1 il classe 2003 e le ambizioni non mancano in un ATP250 nel quale i rivali di qualità non mancano, citando il bulgaro Grigor Dimitrov e lo statunitense Ben Shelton.

“Ho lavorato molto nella off-season su diversi aspetti del gioco con Becker. Mi dà moltissime cose ed è fantastico lavorare con qualcuno che sa cosa vuol dire essere nell’élite“, ha dichiarato il giovane danese. Un evento nel quale ci saranno anche Matteo Arnaldi e soprattutto Rafa Nadal, tornato a calcare i campi del circuito dopo circa un anno di assenza per problemi fisici.

Rune ha avuto modo di allenarsi con il campione maiorchino ed è stato impressionato: “Rafa ha giocato in modo incredibile, colpendo la palla molto forte. Nei punti che abbiamo giocato, l’ho visto muoversi alla grande, con grande velocità e intensità. Penso che sia stato l’allenamento più impegnativo che ho svolto negli ultimi sei mesi“, ha ammesso Holger.

