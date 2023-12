Il tabellone di Camila Giorgi nel WTA di Brisbane: 1° turno accessibile, poi strada durissima

Saranno tre le azzurre al via del torneo WTA 500 di Brisbane, in Australia, e tra di esse c’è Camila Giorgi: la tennista italiana non è inserita tra le teste di serie e quindi dovrà iniziare il proprio percorso dal primo turno del tabellone a 48, che prevede 16 giocatrici protette dal seeding e premiate con un bye all’esordio.

Per questo motivo l’azzurra, oltre a conoscere l’avversaria del primo turno, sa già chi affronterà ai sedicesimi in caso di vittoria all’esordio: il cammino di Camila Giorgi inizierà contro la statunitense Peyton Stearns, mentre è già al secondo turno la lettone Jelena Ostapenko, numero 3 del seeding.

In caso di doppia affermazione, per l’azzurra agli ottavi ci sarà probabilmente una tra la ceca Karolina Pliskova, numero 16 del seeding, e la nipponica Naomi Osaka, la quale è in tabellone grazie ad una wild card. Ai quarti, poi, potenziale incrocio con la testa di serie numero 8, la bielorussa Victoria Azarenka.

In caso di approdo al penultimo atto, la tennista azzurra potrebbe ritrovarsi di fronte la numero 1 del seeding, la bielorussa Aryna Sabalenka, che presidia la parte alta del tabellone, mentre nell’atto conclusivo l’italiana potrebbe incrociare la testa di serie numero 2, la kazaka Elena Rybakina.

TABELLONE WTA 500 BRISBANE

[1] A. Sabalenka bye

L. Bronzetti vs A. Krueger

[Q] vs D. Collins

[15] L. Zhu bye

[9] M. Linette bye

C. Bucsa vs G. Minnen

A. Bogdan vs M. Kostyuk

[5] D. Kasatkina bye

[3] J. Ostapenko bye

P. Stearns vs C. Giorgi

[WC] N. Osaka vs T. Korpatsch

[16] Ka. Pliskova bye

[12] A. Kalinina bye

[Q] vs C. Burel

A. Kalinskaya vs B. Pera

[8] V. Azarenka bye

[7] E. Alexandrova bye

[Q] vs V. Tomova

L. Noskova vs [Q]

[10] S. Cirstea bye

[14] S. Kenin bye

A. Rodionova vs M. Trevisan

D. Shnaider vs M. Andreeva

[4] L. Samsonova bye

[6] V. Kudermetova bye

A. K. Schmiedlova vs C. Dolehide

[WC] D. Saville vs [Q]

[11] A. Potapova bye

[13] E. Mertens bye

K. Siniakova vs S. Stephens

[WC] K. Birrell vs [Q]

[2] E. Rybakina bye

