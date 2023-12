Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League arriva il ko di Vipiteno in casa di Bregenzerwald

Un solo match in programma nella serata di Alps Hockey League 2023-2024, ma nel quale era presente una squadra italiana. Sul ghiaccio, infatti, abbiamo visto i Vipiteno Broncos, impegnati in casa del Bregenzerwald per una sfida di alta classifica che ha visto il successo degli austriaci alla MesseArena Dornbirn. La rete porta la firma di Tschofen al minuto 41:42.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2023-2024

1 Rittner Buam SkyAlps 20 15 3 1 1 87 46 +41 48

2 Red Bull Hockey Juniors 22 13 5 2 2 80 55 +25 45

3 EK Die Zeller Eisbären 21 11 3 4 3 85 58 +27 44

4 Wipptal Broncos Weihenstephan 22 13 5 0 4 87 61 +26 43

5 EC Bregenzerwald 22 12 5 1 4 84 64 +20 42

6 SIJ Acroni Jesenice 22 10 6 3 3 82 64 +18 39

7 S.G. Cortina Hafro 21 10 6 3 2 81 58 +23 38

8 EHC Lustenau 21 8 9 3 1 82 85 -3 31

9 Hockey Unterland Cavaliers 21 7 8 2 4 79 74 +5 29

10 EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 21 6 8 3 4 67 76 -9 28

11 HC Meran/o Pircher 21 8 11 1 1 70 92 -22 27

12 Steel Wings LINZ AG 21 5 10 4 2 56 70 -14 25

13 SHC Fassa Falcons 21 4 10 5 2 63 76 -13 24

14 HC Gherdeina valgardena.it 22 5 12 3 2 65 91 -26 23

15 HK RST Pellet Celje 22 5 15 1 1 55 94 -39 18

16 EC-KAC Future Team 22 3 19 0 0 46 105 -59 9

Foto: Max Pattis