Golf: sperimentazione al Grant Thornton Invitational 2023 con uomini e donne

Ci sarà, nel finale di questa settimana, un evento molto particolare. Si tratta del Grant Thornton Invitational 2023, che si disputa in maniera unitaria con uomini e donne sullo stesso percorso, sito al Tiburon Golf Club di Naples, in Florida.

Innanzitutto, si parte al venerdì con il sistema scramble. Si tratta di un tipo di gioco nel quale ogni golfista colpisce la propria palla dal tee shot, quindi la coppia sceglie una palla da giocare per il successivo colpo ed entrambi giocano da lì. Il processo continua fino all’arrivo in buca.

Il sabato, invece, vedrà i classici foursome, quelli che osserviamo in Ryder Cup da quando è nata. Si gioca una sola palla e i golfisti la colpiscono alternandosi. Una metà della coppia colpirà dal tee shot nelle buche pari, l’altra in quelle dispari.

Alla domenica, invece, ci sarà una variante dei fourball. Entrambi i golfisti colpiranno dal tee shot, poi si scambieranno la palla dal secondo colpo e proseguiranno con quella fino a che va in buca. Il più basso degli score tra i due partner è poi contato come quello di squadra per la buca.

Queste le coppie che vedremo nel fine settimana:

Madelene Sagström-Ludvig Åberg (Svezia)

Allisen Corpuz-Cameron Champ (USA)

Brooke Henderson-Corey Conners (Canada)

Lilia Vu-Joel Dahmen (USA)

Lydia Ko-Jason Day (Nuova Zelanda-Australia)

Céline Boutier-Harris English (Francia-USA)

Nelly Korda-Tony Finau (USA)

Lexi Thompson-Rickie Fowler (USA)

Leona Maguire-Lucas Glover (Irlanda-USA)

Mel Reid-Russell Henley (Inghilterra-USA)

Cheyenne Knight-Tom Hoge (USA)

Andrea Lee-Billy Horschel (USA)

Megan Khang-Denny McCarthy (USA)

Charley Hull-Justin Rose (Inghilterra)

Ruoning Yin-Nick Taylor (Cina-Canada)

Rose Zhang-Sahith Theegala (USA)

