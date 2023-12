Freestyle, esplodono i fratelli Tabanelli! Flora terza nel big air di Pechino, Miro a 0.25 dal podio!

La prima volta non si scorda mai. Flora Tabanelli ha conquistato il primo podio della carriera in Coppa del Mondo, piazzandosi al terzo posto a Pechino, sede della seconda tappa della rassegna itinerante di big air, specialità di sci freestyle. Un risultato straordinario per la giovanissima atleta che si aggiunge alla quarta posizione del fratello Miro nella prova maschile.

Dopo un avvio marcato da un errore, l’emiliana ha alzato l’asticella nella seconda run eseguendo un salto da 82.25 punti, tenendo botta poi nell’ultima, dove ha ottenuto 78.50 per 160.75 totali regolando di oltre dieci lunghezze la svizzera Giulia Tanno, quarta a quota 150.25.

A vincere la gara è stata l’elvetica Mathilde Gremaud, leader con 175.50, merito soprattutto di un primo round sopra 90 punti; seconda invece la britannica Kirsty Muir, abile a mettere a referto 167.25. Solo sesta poi la transalpina Tess Ledeux, rimasta inchiodata nelle parti basse della classifica dopo aver sbagliato le prime due run.

Ottimo quarto posto poi in campo maschile per Miro Tabanelli, il quale ha sfiorato il gradino più basso per soli venticinque centesimi. L’azzurro si è mantenuto a dei livelli molto alti, eseguendo una prima uscita da 91.50, per poi guadagnare 88.00 per 179.50 rimanendo beffato da Andri Ragettli, terzo con 179.75. Vittoria per Alexander Hall, leader con 182.00 piazzandosi davanti al canadese Edouard Therriault, secondo con 181.75.

Dopo le prime due tappe Flora Tabanelli occupa la terza posizione anche nella classifica generale con 100 punti, dodici in meno di Ledeux, seconda. A punteggio pieno invece Mathilde Gremaud (200). Quinto attualmente Miro Tabanelli in una graduatoria cortissima: ex equo in testa in zona 100 ci sono Alexander Hall e Dylan Deschamps (in questa tappa a secco di punti), terzo invece Daniel Bacher (86) davanti a Ragettli (86). Il prossimo evento si svolgerà a Copper Mountain il 16 dicembre.

Foto: Pentaphoto