Finali di Coppa Davis a Milano? La missione di Binaghi e l’appoggio di Sala, Insalatiera esposta fino al 13 dicembre

L’Italia ha conquistato la Coppa Davis una decina di giorni fa a Malaga, rendendosi protagonista cavalcata sul cemento indoor della località spagnola, caratterizzata soprattutto dal successo in rimonta sulla Serbia di Novak Djokovic e dall’atto conclusivo contro l’Australia. La prestigiosa Insalatiera, che mancava dal Bel Paese da ben 47 anni, resterà in esposizione presso la Sala degli Arazzi di Palazzo Marino a Milano fino al prossimo 13 dicembre.

Angelo Binaghi, Presidente della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel), spera che il capoluogo meneghino possa essere un riferimento per la massima competizione tennistica per Nazionali ed è stato molto chiaro a margine dell’apertura dell’esposizione del trofeo: “Siamo pronti a competere per portare le Finals di Davis Cup a Milano dal 2025, non appena l’Itf aprirà una gara“.

Il Presidente ha poi proseguito: “Siamo convinti di avere le carte in regola per mettere in campo una proposta competitiva, con l’impegno di tutti, soggetti pubblici e privati. Il sindaco Giuseppe Sala, con cui abbiamo già iniziato a confrontarci, conosce la serietà del nostro impegno”. Un invito accolto dal primo cittadino della metropoli lombarda: “Binaghi mi ha chiamato per capire il nostro interesse e il nostro interesse è enorme, è chiaro che sarebbe un sogno. Deve essere una candidatura forte, senza fare brutte figure. A noi interesserebbe eccome, sarebbe una cosa prestigiosa. Non lo so quanto sia concreta, per ora è un sogno“.

