F1, Jamie Chadwick parla chiaro: “Il Circus non è solo per uomini, le cose stanno cambiando!”

Jamie Chadwick è sicuramente la donna più conosciuta nel Motorsport in questo momento. Ha concluso la sua prima stagione nella Indy NXT, ottenendo un sesto posto a Portland come miglior risultato e chiudendo dodicesima nella classifica finale. Sedile confermato dal Team Andretti Global.

Una stagione di apprendistato, dovendosi abituare a un livello diverso e superiore rispetto alla W Series, campionato femminile che ha dominato con i successi nei campionati 2019, 2021 e 2022. Il suo legame con Aston Martin è stato tale che lo scorso settembre le sia stata data una chance: 26 giri completati con la AMR21 all’Hungaroring.

Per la prima volta in cinque anni, una donna si è cimentata in un test su una vettura di F1. Così facendo, Hawkins ha voluto dare un segnale alle giovani donne che sognano di cimentarsi al volante di una monoposto. “Ho ricevuto tantissimi messaggi da ragazze e dai loro genitori che mi dicevano che sono per loro un’ispirazione“, ha dichiarato Chadwick.

“Credo che questa sorta responsabilità ricada non solo sulle mie spalle, ma anche su quelle della mia generazione di donne-pilota, per rafforzare l’idea che il mondo dell’automobilismo, dal karting alla F1, non possa e debba essere esclusivamente maschile. Per tutta una serie di ragioni, le donne abbandonano, ma se riusciamo a incoraggiare la pratica allora vi saranno maggiori chance per veder salire di livello diverse giovani“, ha osservato Jamie.

Un cambiamento, però, che secondo Hawkins sta già avvenendo: “Credo al 100% che in futuro ci saranno donne che potranno farsi valere anche in F1, basta mettere insieme i vari pezzi del puzzle, ma ci arriveremo“.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Formula 1 su OA Sport...