F1, i rinnovi di Leclerc e Sainz sono pronti per l'ufficialità? Ferrari lascia intendere...

Il finale di 2023 potrebbe riservare la notizia ufficiale dei rinnovi di Charles Leclerc e Carlos Sainz con la Ferrari? Il nero su bianco dei due piloti del Cavallino Rampante è nell’aria ormai da diverse settimane ma, avvicinandoci all’anno nuovo, non è ancora arrivato il comunicato che conferma i nuovi contratti.

La sensazione è che manchi davvero poco alla notizia ufficiale e, con un post rilasciato oggi sui propri canali social, la scuderia di Maranello potrebbe avere regalato un indizio importante a tutti i tifosi delle Rosse. Sull'”X” della Ferrari, infatti, è apparsa una foto con i due piloti intenti a guardare insieme uno smartphone.

In calce alla foto, che ovviamente potrebbe dire tutto o dire niente, c’è la seguente frase: “Cosa stanno guardando questi due”? Un post che, sulle prime, potrebbe sembrare interlocutorio, ma che sotto sotto potrebbe annunciare che qualcosa bolle in pentola. I due rinnovi, forse, potrebbero essere rivelati in tempi stretti.

Siamo ormai giunti al 30 dicembre, per cui due soli giorni prima dell’avvento del 2024, l’occasione ideale per confermare come il rapporto tra la scuderia emiliana ed i due piloti proseguirà ancora nei prossimi anni. Per il momento non c’è ancora nulla di certo ma, secondo quanto riportato da diversi media, Charles Leclerc sarebbe pronto a firmare un nuovo contratto di ulteriori 4 anni (con cifre decisamente riviste al rialzo), mentre Carlos Sainz dovrebbe legarsi al team di Maranello per i prossimi due. Il count-down è iniziato. Quando arriverà la “fumata bianca”? Oppure, per meglio dire, la “fumata rossa?”

IL POST DELLA FERRARI

What are these two looking at? pic.twitter.com/tKs9Hjlhdf — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 29, 2023

Foto: LiveMedia/Antonin Vincent/DPPI

