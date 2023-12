F1, Christian Horner: "Il problema di Sergio Perez è Max Verstappen..."

19 vittorie in 22 gare disputate: è stato questo lo score impressionante di Max Verstappen nel Mondiale 2023 di F1. L’olandese della Red Bull è stato il despota del campionato e fin da subito ha fatto capire di avere tutto per dominare la stagione senza se e senza ma. Un connubio con la monoposto anglo-austriaca incredibile e i risultati sono stati una logica conseguenza.

Riscontri tali da evidenziare le debolezze del suo compagno di squadra, Sergio Perez. Il messicano, dopo essere stato anch’egli assai convincente, dal GP di Miami ha perso lucidità e le sue prestazioni non sono state all’altezza del suo team-mate. Finito in un loop di negatività il messicano e per lui le aspirazioni iridate sono presto tramontate.

Tanti tra gli addetti ai lavori si sono chiesti se Red Bull darà seguito al rapporto con Perez, ma le indicazioni sembrano andare in questa direzione. I motivi sono stati spiegati in maniera molto chiara dal Team Principal, Christian Horner: “La vittoria del 2021 ha dato un plus notevole a Verstappen e da quel momento le sue prestazioni in pista sono cresciute in maniera esponenziale. Il problema di Perez, dunque, non è lui, ma il confronto con Max, che è dannatamente bravo“, le sue parole a Motorsport.com.

“Conosco Sergio da molto tempo e ho spinto per portarlo in squadra proprio per la sua esperienza. E’ stato cruciale nel campionato 2021 e ha vinto delle gare per noi, quindi è assolutamente funzionale alla squadra“, ha aggiunto Horner. Considerazioni che sanno di riconferma, quindi, e vedremo se Checo saprà trovare una soluzione ai problemi di quest’ultimo anno.

Foto: LaPresse

