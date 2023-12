F1, Carlos Sainz: “Voglio rimanere in Ferrari, lavoro duramente per essere campione del mondo”

Futuro in Ferrari? La domanda è d’attualità relativamente alla prosecuzione dell’avventura a Maranello dello spagnolo Carlos Sainz. La trattativa per il rinnovo di contratto dell’iberico è ancora in corso e si è in attesa di capire se questa ci sarà o meno. Nel corso di questa stagione si è tanto parlato di un interessamento da parte di Audi, che farà il proprio ingresso in F1 dal 2026.

Un marchio prestigioso legato alla famiglia Sainz, visto quanto fatto nella Dakar da Carlos Sr. Tuttavia, da parte del pilota iberico non c’è alcuna intenzione di cambiare aria, almeno stando alle sue intenzioni. In un’intervista a DAZN, Carlos l’ha detto piuttosto chiaramente.

“Sono molto contento di stare in Ferrari e di far parte di questo team. Spero di avere molti, molti anni ancora davanti con loro. Non mi dispiacerebbe passarli tutti in rosso. Finché non sei dentro la Ferrari, non puoi capire cos’è. Praticamente corri per un intero Paese. Lavoro duramente in pista e mi alleno per essere campione del mondo, con questa scuderia“, ha dichiarato lo spagnolo.

A questo punto vedremo quali saranno le decisioni del team del Cavallino Rampante, che sotto la gestione di Frederic Vasseur non vuol recitare un ruolo da comprimario come è accaduto quest’anno, non potendo rivaleggiare con Max Verstappen e la Red Bull. La nuova monoposto sarà presentata il prossimo 13 febbraio e da lì partirà la campagna per la stagione 2024 nel Circus.

