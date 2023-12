Equitazione, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Mechelen: in Belgio l’ultimo appuntamento del 2023

Si concluderà con la tappa di Mechelen, in Belgio, in programma da martedì 26 a sabato 30 dicembre, il 2023 della Jumping World Cup dell’equitazione: saranno due gli azzurri in gara nel nono appuntamento riservato alla Divisione dell’Europa Occidentale.

Difenderanno i colori azzurri l’agente delle Fiamme Oro Francesca Ciriesi, con Cape Coral e Jandino, e l’aviere scelto Andrea Calabro, con JHE Thros e Nalou of Greenhill Z: in Belgio il Gran Premio che assegnerà punti per la Coppa del Mondo è in programma sabato 30 alle ore 15:00.

Non saranno in gara, invece, Emanuele Camilli su Odense Odeveld ed Emanuele Gaudiano su Chalou, i due binomi dell’Italia rispettivamente primo e terzo nel ranking olimpico che a fine anno solare assegnerà due pass olimpici non nominali ai due migliori binomi di nazionalità diverse.

RANKING OLIMPICO GRUPPO B AL 30 NOVEMBRE (TOP 4)

1 CAMILLI Emanuele ODENSE ODEVELD ITA 1114

2 SEABRA Duarte DOURADOS 2 POR 942

3 GAUDIANO Emanuele CHALOU ITA 827

4 BETTENDORF Victor MR. TAC LUX 645

Foto: LiveMedia/Roberto Tommasini

