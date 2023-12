Equitazione, Dressage World Cup Londra 2023: tripletta britannica nel Grand Prix, Dujardin precede Fry e Moody

Va in archivio il Grand Prix della quinta tappa della Coppa del Mondo di dressage dell’equitazione, scattata oggi a Londra, in Gran Bretagna: in vista del Grand Prix Freestyle che domani sera chiuderà i giochi ed assegnerà altri punti nella competizione, si registra la tripletta delle padrone di casa britanniche.

In testa alla graduatoria odierna infatti si trova Charlotte Dujardin su Imhotep, prima con 81.761, la quale precede Charlotte Fry su Everdale, seconda con 77.435, infine completa il podio Becky Moody su Jagerbomb, terza con 75.087.

CLASSIFICA GRAND PRIX LONDRA 2023

1. Charlotte Dujardin – Imhotep 81.761

2. Charlotte Fry – Everdale 77.435

3. Becky Moody – Jagerbomb 75.087

4. Denise Nekeman – Boston STH 73.913

5. Morgan Barbançon – Sir Donnerhall II OLD 71.674

6. Flore de Winne – Flynn FRH 71.522

7. Alexandre Ayache – Jolene 70.717

8. Kathleen Kröncke – Uniteds Maerchen 70.695

9. Lewis Carrier – Diego V 70.522

10. Abigail Lyle – Giraldo 70.217

11. Devenda Dijkstra – Hero 70.152

12. Caroline Chew – Blue Hors Zatchmo 68.674

13. Grete Ayache – Vertigo 67.935

14. Jorinde Verwimp – Charmer 67.044

EL Emile Faurie – Bellevue ELM

