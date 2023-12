Equitazione, Dressage World Cup Londra 2023: Charlotte Dujardin domina anche il Grand Prix Freestyle, festa in casa britannica

Va in archivio il Grand Prix Freestyle della quinta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di dressage dell’equitazione, conclusa oggi a Londra, in Gran Bretagna: così come accaduto ieri nel Grand Prix, viene confermata la tripletta delle padrone di casa britanniche.

Rispetto a ieri non cambia neppure l’ordine sul podio delle prime tre della classe: ad imporsi è infatti Charlotte Dujardin su Imhotep, prima con 89.465, che batte le connazionali Charlotte Fry su Everdale, seconda con 85.040, e Becky Moody su Jagerbomb, terza con 83.675.

La graduatoria è guidata dallo svedese Patrik Kittel con 68 punti, il quale precede la transalpina Morgan Barbancon, seconda a quota 56, e la danese Nanna Skodborg Merrald, terza con 51. In casa Italia si registrano la 23ma posizione di Valentina Remold con 17, la 33ma di Nausicaa Maroni e Norma Paoli, appaiate a quota 13, e la 59ma di Carolin Carnevali con 7.

CLASSIFICA GRAND PRIX FREESTYLE LONDRA 2023

1. Charlotte Dujardin – Imhotep 89.465

2. Charlotte Fry – Everdale 85.040

3. Becky Moody – Jagerbomb 83.675

4. Denise Nekeman – Boston STH 79.415

5. Morgan Barbançon – Sir Donnerhall II OLD 77.025

6. Flore de Winne – Flynn FRH 77.020

7. Lewis Carrier – Diego V 76.195

8. Devenda Dijkstra – Hero 75.950

9. Caroline Chew – Blue Hors Zatchmo 75.665

10. Alexandre Ayache – Jolene 75.465

11. Abigail Lyle – Giraldo 75.355

12. Jorinde Verwimp – Charmer 74.425

13. Kathleen Kröncke – Uniteds Maerchen 74.275

14. Grete Ayache – Vertigo 73.560

Foto: LaPresse