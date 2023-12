Equitazione, Charlotte Fry vince il Grand Prix di dressage nella Coppa del Mondo di Mechelen

Dopo la pausa natalizia la FEI World Cup 2023-2024 di dressage è ripartita da Mechelen, in Belgio. Ecco come sono andate le cose nel Grand Prix della specialità equestre: a vincere è stata la britannica Charlotte Fry che, in sella a Everdale, ha messo a referto uno score di 76.152%.

Preceduti, rispettivamente, in seconda e terza posizione, il britannico Raphael Netz, su Great Escape Camelot (73.152%), e l’olandese Marlies van Baalen, sull’ultimo gradino del podio montando Habibi DVB (73.109%). Domani si concluderà la tappa di dressage.

In programma, infatti, ci sarà il Grand Prix freestyle, mentre sabato 30 dicembre sarà la volta del salto ostacoli. La competizione in terra belga è quella che chiuderà il 2023, mentre il 2024 si preannuncia fitto di impegni e culminerà con le Olimpiadi di Parigi.

Photo LiveMedia/Stephane Allaman/DPPI

