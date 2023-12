È morto Alberto Antonini, celebre giornalista del Motorsport ed ex addetto stampa della Ferrari

Il mondo del giornalismo sportivo italiano è scosso da una brutta notizia. All’età di 61 anni è morto Alberto Antonini, celebre firma del Motorsport che lungamente aveva lavorato per Autosprint, per poi collaborare con Sky Sport e diventare il riferimento dell’ufficio stampa della Scuderia Ferrari tra il 2015 e il 2019.

Autore anche di alcuni testi attinenti al mondo della F1: “Vettel Cavallino senza fili”; “Màicol Schumacher in Ferrari: le storie non dette”. Testi nei quali Antonini testimoniava la propria esperienza nel paddock, sia nelle vesti di giornalista che di addetto stampa della Rossa. Un modo raffinato di descrivere gli eventi, tra metafore e riferimenti tali da strappare anche un sorriso e coinvolgere il lettore. Attualmente era editorialista per Formula Passion.

Da alcuni mesi stava combattendo contro una grave malattia. Il decesso è avvenuto al Policlinico Sant’Orsola di Bologna. Lascia la moglie Barbara.

Foto: LaPresse