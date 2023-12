Cortina batte Gherdeina nel martedì dell’Alps Hockey League

Una sola partita in programma, ma con tanti gol ed emozioni. Cortina vs Gherdeina ha illuminato il martedì sera della stagione regolare dell’Alps Hockey League. Ecco come sono andate le cose.

A prevalere sono stati i padroni di casa con lo score di 6-4, in un match dall’andamento altalenante e deciso in volata.

Vantaggio ospite con De Luca, per lo 0-1 del primo periodo. Poi serie di botta e risposta, nel secondo terzo di gara: Di Tomaso, Cristellon, Carozza, per il 2-2, e traversa per il 3-2 interno.

Ultimi venti minuti di gioco. Cortina crea il break: reti di Cuglietta e Parini per il temporaneo 5-2. Gherdeina prova a tornare sotto ancora con De Luca e poi con Messner.

Si va sul 5-4, gli ospiti le tentano tutte. Alla fine però non riescono a pareggiare venendo puniti dal gol, a porta vuota di Adami, per il 6-4 conclusivo.

L’Alps Hockey League torna domani con una nuova partita: Bregenzerwald contro i Vipiteno Broncos.

Foto: Carola Semino