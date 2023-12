Calcio a 5: l’Italia femminile cede alla Spagna nel primo test amichevole

Il ciclo di amichevoli contro la Spagna, per la Nazionale italiana femminile di calcio a 5, inizia con una sconfitta a testa alta. A Scandicci infatti le azzurre della CT Salvatore sono state superate per 1-3 dalle iberiche, al termine di una gara equilibrata.

Succede tutto nel primo tempo. I primi dieci minuti passano tranquilli, poi arriva l’uno-due delle “Furie Rosse” con Irene e Noelia. L’Italia accusa il colpo, ma con la rete di Vanelli riesce a riaprire i giochi sul momentaneo 1-2, risultato con cui si va all’intervallo.

La ripresa rimane equilibrata, il punteggio non si muove, nonostante diverse occasioni da una parte e dall’altra. Le azzurre allora si giocano il tutto per tutto con Adamatti portiere di movimento, ma su una circolazione di palla per creare superiorità avviene l’errore. Peque intercetta la sfera e deposita nella porta sguarnita per l’1-3 finale. Domani seconda e ultima amichevole contro la Spagna campionessa d’Europa. Si giocherà sempre a Scandicci, alle ore 19.00.

ITALIA-SPAGNA 1-3 (1-2 pt)

ITALIA: Sestari, Coppari, Borges, Boutimah, Adamatti, Praticò, Grieco, Mansueto, Belli, Berté, Dal’Maz, Ferrara, Carturan. Ct Salvatore

SPAGNA: Silvia, Peque, Sotelo, Anita, Samper, Noelia, Laura, Marina, Luci, Benete, Ari, Una, Sanz, Irene. Ct Pons

MARCATORI: 12’31’’ Irene (S), 16’18’’ Noelia (S), 18’03’’ Vanelli (I), 18’30’’ Peque (S)

AMMONITI: 12’ pt Dal’Maz (I), 19’ Borges (I), 14’ st Berté (I)

ARBITRI: Simone Zanfino (ITA), Stefania Candria (ITA), Federica Grasso (ITA), CRONO: Letizia Macca (ITA)

Foto: Divisione Calcio a 5