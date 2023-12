Combinata nordica: Jarl Magnus Riiber fa quattro di fila a Lillehammer, battuti Lamparter ed Graabak

Jarl Magnus Riiber continua a timbrare il cartellino nella Coppa del Mondo di combinata nordica: il norvegese fa esplodere nuovamente il pubblico di casa a Lillehammer con la seconda vittoria nel week-end, la quarta consecutiva dopo le due di Ruka.

Il norvegese ancora una volta mette in scena il suo schema classico: dominio sul salto e poi gestione nello sci di fondo per andare a trionfare nettamente, aumentando così il suo margine nella classifica.

Seconda posizione per il detentore della sfera di cristallo, Johannes Lamparter: l’austriaco è riuscito a regolare nello sprint per le piazze d’onore gli altri due norvegesi Joergen Grabaak e Jens Luraas Oftebro. Quinto invece Stefan Rettenegger, a completare una top-5 colma di norvegesi ed austriaci.

In casa Italia un ottimo Samuel Costa migliora la sua posizione di partenza e conclude in ventunesima piazza. Molto bene, in rimonta, ventitreesimo, Raffaele Buzzi. Ventottesimo Aaron Kostner, trentasettesimo Iacopo Bortolas, non è partito Domenico Mariotti.

Foto: Lapresse