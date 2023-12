Combinata nordica: Gyda Westvold Hansen guida a Ramsau, quindicesima Daniela Dejori

Prima individual compact della storia per la Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile: a Ramsau stamattina è andata in scena la prova di salto che vede, al comando, come al solito, la dominatrice della disciplina Gyda Westvold Hansen.

La norvegese ha sfruttato la compensazione di stanga, trovando un salto a 94,5 metri (non la miglior misura di giornata) che le è valso 133,3 punti. Distacchi non abissali come nelle precedenti occasioni vista la specialità che compatta i risultati.

Alle sue spalle la teutonica Svenja Wuerth a 6”, poi Ida Marie Hagen a 12” e Haruka Kasai a 17”. Occhio soprattutto ad Hagen che potrebbe giocare lo scherzetto alla compagna di squadra.

In casa azzurra Daniela Dejori è la migliore, quindicesima a 48” di ritardo. 20ma invece Veronica Gianmoena, staccata di 1′.

Foto: Lapresse