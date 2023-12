Classifica generale Tour de Ski 2024: Erik Valnes al comando, Federico Pellegrino 9°

Seconda tappa in archivio al Tour de Ski 2024, e a Dobbiaco, dopo la 10 km con partenza a intervalli a tecnica classica, la questione è quella che porta in testa Erik Valnes. Il norvegese si mette in ottima posizione per duellare con Harald Oestberg Amundsen, in una questione che però è molto meno norvegese del pensabile.

Ben Ogden e Perttu Hyvarinen, infatti, occupano le due posizioni dietro di lui, seguiti da Lauri Vuorinen. USA-Finlandia-Finlandia, dunque. E per Federico Pellegrino c’è il nono posto, un fatto particolarmente importante se si considera che le due sue performance tra ieri e oggi non hanno avuto granché da far sorridere.

Nei 30 c’è anche Elia Barp, poi in chiave Italia il vuoto più totale, con Francesco De Fabiani del tutto incapace di togliersi da una stagione ben più che opaca. Al momento, in sostanza, sono due gli uomini su cui si sta puntando.

CLASSIFICA TOUR DE SKI 2024

1 3422619 VALNES Erik NOR 25:14

2 3423264 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR +0:04

3 3530902 OGDEN Ben USA +0:28

4 3180557 HYVARINEN Perttu FIN +0:38

5 3180865 VUORINEN Lauri FIN +0:53

6 3501223 BURMAN Jens SWE +1:09

7 3501741 POROMAA William SWE +1:18

8 3421154 NYENGET Martin Loewstroem NOR +1:24

9 3290326 PELLEGRINO Federico ITA +1:24

10 3510534 KLEE Beda SUI +1:25

11 3200802 MOCH Friedrich GER +1:25

12 3530882 SCHUMACHER Gus USA +1:28

13 3190548 CHAPPAZ Jules FRA +1:30

14 3190529 LAPALUS Hugo FRA +1:31

15 3501010 HAEGGSTROEM Johan SWE +1:32

16 3422613 JENSSEN Jan Thomas NOR +1:34

17 3181273 RUUSKANEN Arsi FIN +1:39

18 3420909 GOLBERG Paal NOR +1:40

19 3501976 ANGER Edvin SWE +1:40

20 3190528 SCHELY Theo FRA +1:44

21 3510619 FAEHNDRICH Cyril SUI +1:44

22 3100406 CYR Antoine CAN +1:46

23 3290825 BARP Elia ITA +1:46

24 3181007 VUORELA Markus FIN +1:48

25 3200933 STOELBEN Jan GER +1:48

26 3500664 HALFVARSSON Calle SWE +1:49

27 3510656 GROND Valerio SUI +1:52

28 3200376 NOTZ Florian GER +1:52

29 3501587 BERGLUND Gustaf SWE +1:52

30 3200205 BOEGL Lucas GER +1:58

31 3501662 JOHANSSON Leo SWE +2:00

32 3200880 SOSSAU Anian GER +2:00

33 3190111 MANIFICAT Maurice FRA +2:01

34 3422712 DOENNESTAD Henrik NOR +2:05

35 3181180 LINDHOLM Remi FIN +2:06

36 3510644 WIGGER Nicola SUI +2:08

37 3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR +2:09

38 3050342 VERMEULEN Mika AUT +2:09

39 3510361 PRALONG Candide SUI +2:09

40 3420994 TOENSETH Didrik NOR +2:10

41 3300494 BABA Naoto JPN +2:11

42 3270010 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL +2:20

43 3150519 FELLNER Adam CZE +2:21

44 3501819 GISSELMAN Truls SWE +2:21

45 3220016 YOUNG Andrew GBR +2:23

46 3530532 PATTERSON Scott USA +2:24

47 3290379 De FABIANI Francesco ITA +2:28

48 3190614 BOURDIN Remi FRA +2:29

49 3390167 ALEV Alvar Johannes EST +2:29

50 3290904 CAROLLO Martino ITA +2:32

51 3290245 NOECKLER Dietmar ITA +2:32

52 3290407 SALVADORI Giandomenico ITA +2:32

53 3530998 McMULLEN Zanden USA +2:34

54 3200960 KASTNER Marius GER +2:40

55 3190398 LAPIERRE Jules FRA +2:41

56 3220002 MUSGRAVE Andrew GBR +2:42

57 3180861 MAKI Joni FIN +2:45

58 3290771 CHIOCCHETTI Alessandro ITA +2:47

59 3290504 VENTURA Paolo ITA +2:47

60 3100409 LEVEILLE Olivier CAN +2:47

61 3390240 HIMMA Martin EST +2:48

62 3300693 HIROSE Ryo JPN +2:48

63 3050256 FOETTINGER Michael AUT +2:53

64 3424685 JENSSEN Matz William NOR +2:55

65 3050267 MOSER Benjamin AUT +2:58

66 3290712 GRAZ Davide ITA +2:59

67 3510451 SCHAAD Roman SUI +2:59

68 3560127 LICEF Miha SLO +3:01

69 3510710 SAVARY Antonin SUI +3:01

70 3190282 JAY Renaud FRA +3:02

71 3290600 DAPRA Simone ITA +3:05

72 3530713 BOLGER Kevin USA +3:09

73 3424269 EVENSEN Ansgar NOR +3:11

74 3490145 ROJO Imanol ESP +3:19

75 3510417 KAESER Erwan SUI +3:21

76 3390188 KORGE Kaarel Kasper EST +3:35

77 3430249 BURY Dominik POL +3:37

78 3190323 CHANAVAT Lucas FRA +3:39

79 3510588 RIEBLI Janik SUI +3:43

80 3290533 HELLWEGER Michael ITA +3:56

81 3430103 STAREGA Maciej POL +4:09

82 3501871 DANIELSSON Emil SWE +4:16

83 3040125 de CAMPO Seve AUS +4:17

84 3670197 KARPOV Fedor KAZ +4:18

85 3430233 BURY Kamil POL +4:20

86 3670080 LYUFT Ivan KAZ +4:37

87 3670150 GRIDIN Nikita KAZ +4:43

88 3100248 LOCKE Julien CAN +4:50

89 3670079 KOVALYOV Vladislav KAZ +4:53

90 3240019 KONYA Adam HUN +5:15

91 3380050 SKENDER Marko CRO +8:19

3150664 CERNY Ondrej CZE WD

3490315 PUEYO Jaume ESP WD

3150549 SELLER Ludek CZE WD

3290514 GABRIELLI Giacomo ITA WD

3560101 SIMENC Miha SLO WD

3150570 NOVAK Michal CZE WD

3560145 CRV Vili SLO WD

3220033 CLUGNET James GBR WD

3560162 GROS Anze SLO WD

3530910 SCHOONMAKER James Clinton USA WD

