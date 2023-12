Ciclocross, Viezzi a Namur per rimanere in testa, Corvi e Bertolini ci provano

Prosegue la Coppa del Mondo di ciclocross 2023-2024: dopo la spettacolare tappa sulla neve della Val di Sole a Vermiglio, si vola in Belgio per l’appuntamento a Namur che vedrà impegnate, oltre alle classi élite, anche gli under 23 e gli juniores.

Proprio tra gli juniores proverà a mettersi ancora in mostra Stefano Viezzi: il classe 2006 friulano ha trionfato a Troyes e Dublino e occupa la prima posizione della classifica di Coppa del Mondo di categoria. I principali avversari saranno il belga Arthur Van den Boer, l’americano David John Thompson e il francese Aubin Sparfel. Oltre a Viezzi ci saranno altri sei italiani, su tutti Christian Fantini. Difficile sarà ambire a qualcosa per quanto riguarda la categoria junior femminile, con tre azzurre al via.

Tra gli under 23 saranno due gli italiani al via al maschile: si tratta di Filippo Agostinacchio e Tommaso Cafueri. Il principale indiziato alla vittoria sarà l’olandese Tibor Del Grosso e il francese Rémi Lelandais. Maggiori ambizioni ci saranno invece nell’élite femminile: in Val di Sole sono arrivati ottimi segnali dalla giovane Valentina Corvi che è arrivata sesta nella tappa di casa. In top 10 anche Francesca Baroni e Sara Casasola.

Un solo italiano sarà ai nastri di partenza al maschile: Gioele Bertolini. L’azzurro cercherà di raggiungere la top 20, ma non sarà i grandi favoriti. Eli Iserbyt proverà a difendere la leadership della classifica generale, ma subito dietro possono far bene gli olandesi Pin Ronhaar, Lars Van der Haar e il vincitore della Val di Sole, Joris Nieuwenhuis.

Foto: Federciclismo