Ciclocross, Stefano Viezzi chiude quarto in Coppa del Mondo a Namur, vince Sparfel

Non è riuscito a bissare i due successi di Troyes e Dublino il nostro Stefano Viezzi nella Coppa del Mondo juniores di ciclocross 2023-2024. Il friulano ha chiuso in quarta posizione al termine di una gara tiratissima, non riuscendo ad avere lo spunto giusto nel finale per raggiungere il podio.

A vincere è stato il francese Aubin Sparfel che era salito sul podio a Troyes al debutto stagionale, quando aveva raggiunto la terza posizione. Il transalpino ha fatto registrare un crono di 40:01. L’interpretazione è stata spregiudicata, cercando di fare gara di testa sin dall’inizio: una tattica che gli ha dato ragione, riuscendo ad avere le energie nel finale per staccarsi dalla concorrenza in particolare di Seixas e Viezzi.

Seixas e Viezzi che a loro volta sono stati beffati dal ceco Krystof Bazant: il classe 2007 ha disputato una prova in crescendo, progredendo e risalendo le posizioni giro dopo giro e battendo allo sprint il francese Paul Seixas e il nostro Stefano Viezzi, giungendo ad appena quattro secondi dal vincitore Sparfel.

Prestazione particolarmente negativa per il belga Arthur Van der Boer che era secondo nella classifica di Coppa del Mondo: il 16enne è giunto in 22esima piazza a 2’03” da Sparfel. Non ha concluso invece la gara David John Thompson che occupava la terza posizione in classifica generale. Per quanto riguarda gli altri azzurri: Mattia Agostinacchio chiude decimo a 46 secondi, mentre chiudono in top 20 anche Stefano Sacchet e Giacomo Serangeli.

