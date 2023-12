Ciclocross oggi in tv, Coppa del Mondo Namur 2023: orari, programma, streaming

Prosegue la Coppa del Mondo di ciclocross 2023-2024: dopo la spettacolare tappa sulla neve della Val di Sole a Vermiglio che ha visto vincitore l’olandese Joris Nieuwenhuis, si vola in Belgio per l’appuntamento a Namur che vedrà impegnate, oltre alle classi élite, anche gli under 23 e gli juniores.

Proprio tra gli juniores proverà a mettersi ancora in mostra Stefano Viezzi: il classe 2006 friulano ha trionfato nelle tappe di Troyes e Dublino e occupa la prima posizione della classifica di Coppa del Mondo di categoria. Maggiori ambizioni ci saranno invece nell’élite femminile: in Val di Sole sono arrivati ottimi segnali dalla classe 2005 Valentina Corvi che è arrivata sesta nella tappa di casa. In top 10 anche Francesca Baroni e Sara Casasola.

Un solo italiano sarà ai nastri di partenza al maschile: Gioele Bertolini. L’azzurro cercherà di raggiungere la top 20, ma non sarà i grandi favoriti. Non ci sarà un gran parterre, vista la presenza in calendario dell’appuntamento di ieri a Herental vinto a Mathieu Van der Poel: Eli Iserbyt proverà a difendere la leadership della classifica generale, ma subito dietro possono far bene gli olandesi Pin Ronhaar, Lars Van der Haar e il vincitore della Val di Sole, Joris Nieuwenhuis.

COPPA DEL MONDO CICLOCROSS 2023 NAMUR: IL PROGRAMMA

Domenica 17 dicembre

Ore 9.30-10.20 Gara juniores maschile

Ore 10.30-11.20 Gara juniores femminile

Ore 12.00-13.00 Gara under 23 maschile

Ore 13.40-14.40 Gara élite femminile

Ore 15.10-16.20 Gara élite maschile

COPPA DEL MONDO CICLOCROSS 2023 VAL DI SOLE, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport (solo per la gara élite maschile)

Diretta streaming: RaiPlay (solo per la gara élite maschile), Discovery+ ed Eurosport.it (per gare élite)

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Tommasini