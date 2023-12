Ciclocross, Pieterse e Del Carmen Alvarado favorite su tutte in Val di Sole: Casasola ci prova per il podio

Arriva l’ora dell’unica tappa italiana della Coppa del Mondo di ciclocross 2023-2024. Domenica si correrà in Val di Sole sul percorso innevato di Vermiglio: alle 13.10 ci sarà la prova élite al femminile che l’anno scorso fu dominata dalle olandesi.

Tra le olandesi mancherà probabilmente colei che è più in forma: non ci sarà infatti Lucinda Brand, vincitrice a Dublino e a Flamanville. Ci saranno invece coloro che hanno dominato la gara nel 2022: Puck Pieterse e soprattutto Ceylin del Carmen Alvarado. Quest’ultima in questa stagione ha già trionfato in due tappe di Coppa del Mondo.

Nutrita sarà la presenza italiana con ben undici azzurre ai nastri di partenza: su tutte c’è Sara Casasola che occupa la ventesima posizione nella classifica di Coppa del Mondo, avendo raggiunto buoni piazzamenti finora in stagione, tra cui il quarto posto di Troyes. Occhio anche alla veterana Eva Lechner che su questo tracciato arrivò quarta nel 2021 e a provarci ci sarà anche Francesca Baroni per un posto in top 10. Una tappa che sarà come sempre incerta e spettacolare e anche domenica la prova non sarà da meno.

Foto: LiveMedia/DPPI/Fabien Boukla