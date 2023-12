Ciclocross oggi in tv, orari Coppa del Mondo Val di Sole: dove vederla, programma, streaming

Il carrozzone del ciclocross arriva in Italia: la Coppa del Mondo 2023/2024 arriva in Val di Sole, per un appuntamento che, nonostante sia solo alla terza edizione, sarà uno dei più caratteristici della stagione per i suoi paesaggi innevati. Tutti pronti per due gare che emozioneranno il pubblico presente e a casa, con una serrata lotta per il titolo.

Sullo scenario dei Laghetti di San Leonardo Vermiglio sarà lotta dura. Nella gara femminile sono presenti al momento Ceylin Del Carmen Alvarado, leader della classifica, e Puck Pieterse che torna in gara dopo le assenze a Dublino e Flamanville, per i colori italiani sarà Sara Casasola a mostrare gli artigli. Gara maschile che vedrà invece Eli Iserbyt a provare ad allungare, vista anche l’assenza di Pim Ronhaar.

La gara élite femminile aprirà il programma alle ore 13.10, mentre quella maschile inizierà alle 14.40. L’evento verrà trasmesso in diretta in chiaro su Rai Sport, canale 58 del Digitale Terrestre, mentre Eurosport 2 offrirà la copertura a pagamento. Le gare verranno anche trasmesse su RaiPlay, NOW, SkyGo, Eurosport.it e DAZN. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di entrambe le gare.

COPPA DEL MONDO CICLOCROSS 2023 VAL DI SOLE, IL PROGRAMMA

10 dicembre

13.10 gara élite femminile – diretta tv su RaiSport ed Eurosport 2, streaming su RaiPlay, NOW, SkyGo, Eurosport.it, DAZN

14.40 gara élite maschile – diretta tv su RaiSport ed Eurosport 2, streaming su RaiPlay, NOW, SkyGo, Eurosport.it, DAZN

COPPA DEL MONDO CICLOCROSS 2023 VAL DI SOLE, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport, Eurosport 2

Diretta streaming: RaiPlay, NOW, SkyGo, Eurosport.it, DAZN

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Federciclismo