Ciclocross, Mathieu van der Poel: “Non escludo che van Aert possa crearmi problemi in altre gare”

Al momento, come in tutto il 2023, Mathieu van der Poel è devastante. Il campione del mondo domina anche nel ciclocross andandosi a prendere la vittoria nell’Exact Cross di Mol.

Battuto nettamente Wout van Aert, il rivale di lusso: “Wout ha detto che impiegherà quest’inverno per prepararsi a quello che verrà più avanti nella stagione. Penso che sia intelligente e logico nel suo caso. Ma non escludo che mi renderà le cose difficili in altre gare e mi arriverà davanti. Ne vincerà qualcuna in questa stagione”.

Poi le dichiarazioni del neerlandese all’arrivo si spostano sulla questione individuale: “Mi sono sentito molto bene. Ho guidato bene sulla sabbia e questa era la cosa più importante qui. In questo modo ho potuto fare rapidamente la differenza. Avevo pianificato bene la mia gara e il mio giro. Sono riuscito a correre senza errori sulla sabbia. E come ho detto, questa è la cosa più importante qui. Mi sono divertito“.

Sul percorso: “Il giro è breve e anche molto veloce. Quindi la regola dell’80% viene applicata rapidamente. Avevo una buona forma e ho avuto un buon ritmo, senza andare oltre il limite. In questo modo ho potuto continuare a fare bei tempi”.

Foto: Rini Kools / Shutterstock.com

