Ciclocross, Wout van Aert: “Non potevo contrastare van der Poel, ma lo sapevo già”

Primo duello della stagione e subito più di un minuto perso nel testa a testa. Esce molto ridimensionato Wout van Aert dalla prima sfida di lusso dell’anno nel ciclocross contro Mathieu van der Poel.

Il neerlandese ha dominato l’Exact Cross, mentre il belga della Jumbo-Visma è stato costretto ad inseguire senza possibilità di risposta.

Le sue parole all’arrivo sono rassegnate: “Avrei preferito lottare ancora un po’ con lui, ma oggi non è stato possibile. Sono abbastanza soddisfatto di questa prestazione, ma non sono riuscito a opporre resistenza. A dire il vero, ne avevo tenuto conto. Per questo al momento non provo molta delusione“.

E ancora: “Non mi sentivo molto a mio agio sulla bici oggi. Oggi i tratti di sabbia erano un po’ più difficili. Le cose sono andate meglio nella seconda metà della gara. Poi ho trovato il mio ritmo e sono anche migliorato tecnicamente”.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Ciclismo su OA Sport...