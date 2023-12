Ciclocross, Mathieu Van der Poel ancora irraggiungibile per tutti a Gavere?

La stagione 2023-2024 del ciclocross è definitivamente entrata nel vivo: dal fine settimana scorso sono entrati in scena i grandi big della disciplina, su tutti Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert che hanno monopolizzato le due posizioni sia nell’Exact Cross di Mol che nella tappa di Coppa del Mondo ad Anversa.

Proprio Mathieu Van der Poel sembra essere avanti rispetto al suo rivale e a tutti gli altri dal punto di vista della condizione fisica: una forma invidiabile quella del campione del mondo su strada e nel ciclocross. Il neerlandese è il grande favorito per la vittoria anche per la tappa di Santo Stefano a Gavere (Belgio), laddove ha già vinto due volte in carriera (nel 2018 e nel 2022).

Wout Van Aert ha dato dei segnali importanti specie nel finale di gara ad Anversa: se a Mol è stato inferiore al diretto rivale in tutto e per tutto, ad Anversa ha fatto una gara in crescendo, facendo segnare ottimi tempi negli ultimi due giri. La condizione potrebbe essere in crescita e potrebbe avvicinarsi a Van der Poel presto: a quel punto il duello sarebbe pronto a decollare.

Inoltre ci sarà Tom Pidcock, apparso ancora indietro rispetto agli altri due. Continuerà anche la lotta per la classifica di Coppa del Mondo che è comandata ancora dal belga Eli Iserbyt che ha allungato sulla concorrenza dopo il terzo posto colto ad Anversa. Candidati per il podio anche gli olandesi Pim Ronhaar, Lars van der Haar e Joris Nieuwenhuis, tutti e tre protagonisti di almeno un successo quest’anno in Coppa del Mondo.

Foto: Eurosport

