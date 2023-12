Ciclocross, Coppa del Mondo: Alvarado domina la prova di Namur, podio tutto olandese. Quarta Sara Casasola

Ceylin Del Carmen Alvarado non si ferma più. L’olandese, dopo la seconda piazza in Val di Sole, si prende la terza vittoria stagionale nella Coppa del Mondo di Ciclocross alzando le braccia a Namur ed allungando ancor di più sulle dirette avversarie, in primis Lucinda Brand.

Per la venticinquenne della Alpecin-Deceuninck una vittoria, meritata, cercatissima sin dai primi metri. Poiché ci mette poco più di tre minuti a scremare il gruppo e a prendere margine; nessuna è capace di tenerle il passo per un vero e proprio assolo chiuso in 51’57”, con 17” di vantaggio su Puck Pieterse che vince la volata per la piazza d’onore con Lucinda Brand.

Un piazzamento che fa sorridere ancor di più Alvarado, che guadagna cinque punti in più sulla connazionale e sale a +75 sulla rappresentante della Baloise Trek-Lions. Quarto posto, ma forse meglio dire ‘prima delle altre’ per Sara Casasola, a 2’15” di ritardo: impossibile seguire il ritmo delle prime tre che si sono dimostrate le più forti di tutte, ma l’azzurra conferma i suoi progressi combattendo ad armi pari con l’élite della categoria.

Foto: Photo LiveMedia/DPPI/Fabien Boukla