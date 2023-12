Ciclocross, ad Anversa è il giorno delle stelle: triello Van Aert-van der Poel-Pidcock, tra le donne torna l’imbattibile Van Empel

Il ciclocross rimane in piena attività anche sotto Natale. Domani pomeriggio tutti ad Anversa, nel Flanders Classic Van Der Spiegel, per il nuovo appuntamento tra sudore e fango per cui i biglietti sono già andati tutti esauriti. Non solo per la grande passione per la disciplina, ma anche perché domani ci sarà la prima sfida stagionale tra i tre tenori; Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tom Pidckck.

Fino ad ora non sono mai riusciti ad incrociarsi tutti insieme, anche se non sono alle loro prime uscite stagionali. Ad Herentals l’iridato della categoria ha avuto la meglio sul britannico, che ha vinto poi in Coppa del Mondo a Namur con una superiorità tangibile, mentre a Mol scenderà in campo il belga della Jumbo-Visma, alla prima delle poche apparizioni stagionali nel ciclocross.

Perché in questa stagione il triello fra fuoriclasse non si vedrà molto spesso. Pidcock e Van Aert hanno preferito concentrarsi sulla stagione su strada, ognuno con obiettivi diversi (classiche il belga, Tour de France il britannico, oltre ovviamente alle Olimpiadi), mentre van der Poel non vuole risparmiarsi, ebbro delle due maglie iridate che veste al momento e che ha una voglia matta di riconfermare. E alle loro spalle, la lotta per la Coppa del Mondo si fa aspra con Eli Iserbyt che ha un buon margine su Pim Ronhaar e Lans Van Der Haar e che, se le cose andassero come preventivato, perderebbe al massimo solo 22 punti…

Gara femminile che vede invece il rientro di Fem Van Empel in Coppa del Mondo, dopo che nelle ultime settimane ha lasciato spazio a Lucinda brand e Ceylin Del Carmen Alvarado. Ma, ogni volta che ha corso in ciclocross, quest’anno ha vinto: 10 su 10 per lei finora in stagione, anche se non sembra interessata più di tanto alla competizione annuale. Sarà la solita lotta tutta olandese, con le altre che provano ad inserirsi: tra loro anche una solida Sara Casasola nelle ultime settimane.

Foto: Photo LiveMedia/DPPI/Fabien Boukla

