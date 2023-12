Ciclismo, si ritira Lennard Hofstede. “Ho perso il piacere di correre”

A soli 29 anni e alla vigilia della nuova stagione ha deciso di appendere la bicicletta al chiodo Lennard Hofstede. Sette stagioni nel World Tour per il classe 1994 ex Jumbo-Visma che aveva debuttato con la Sunweb.

Nessun successo a livello professionistico, ma si è rivelato un gregario importante per i propri capitani, correndo in carriera anche cinque Grandi Giri (quattro volte la Vuelta, una la Corsa Rosa).

Le sue parole: “Voglio essere chiaro, questa non è stata una decisione difficile o spiacevole. Ci pensavo da tempo, è cresciuta piano piano: ultimamente non sono stato del tutto in forma e poco a poco ho perso il piacere di correre”.

Aggiunge: “E questa è l’essenza della mia vita ciclistica professionale: quindi questa decisione mi sembra la più giusta e sono particolarmente grato per le tante fantastiche esperienze che ho avuto qui. Mi fermo davvero con un sorriso. E allo stesso tempo mi mancherà l’intero team Visma: sono stati anni molto belli e intensi insieme”.

