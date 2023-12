Tour de France 2024: il percorso, le 21 tappe, le stellette di difficoltà e chi parteciperà

Cambio di date, cambio di percorso: nell’anno delle Olimpia di Parigi passa leggermente in secondo piano il Tour de France, che resta comunque uno degli appuntamenti più importanti del calendario ciclistico. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso, le tappe e chi prenderà il via della Grande Boucle.

Si parte dall’Italia ed è anche questa la grande novità. Subito due tappe interessanti quelle in Emilia Romagna con arrivi a Rimini e Bologna, poi la terza a Torino prima di spostarsi dal Bel Paese alla Francia attraverso le Alpi, con una quarta frazione che prevede Sestriere e Galibier. Iniziano le frazioni per velocisti per poi volare a cronometro con 25 km. Ecco anche lo sterrato, altra novità, nella nona tappa. Le montagne torneranno nel cuore della seconda settimana con il Massiccio Centrale. Sui Pirenei sono previste due giornate davvero micidiali: il tappone a Pau con il Col du Tourmalet, Horquette d’Ancizan e l’arrivo a Pla d’Adet; la quindicesima frazione con Peyresourde, Col de Menté, Portet-d’Aspet, Col d’Agnes e l’arrivo a Plateau de Beille. La tappa regina dovrebbe essere la diciannovesima con Col de Vars, Cime de la Bonette. Occhio anche alla ventesima frazione, breve ma intensissima. Chiusura con una cronometro da Montecarlo a Nizza.

Prima tappa (29 giugno): Firenze-Rimini (205 km), difficoltà “hilly”

Seconda tappa (30 giugno): Cesenatico-Bologna (200 km), difficoltà “hilly”

Terza tappa (1° luglio): Piacenza-Torino (225 km), difficoltà “flat”

Quarta tappa (2 luglio): Pinerolo-Valloires (138 km), difficoltà “mountain”

Quinta tappa (3 luglio): Saint-Jean-de-Maurienne-Saint-Vulbas (177 km), difficoltà “flat”

Sesta tappa (4 luglio): Maçon-Digione (163 km), difficoltà “flat”

Settima tappa (5 luglio): Nuits-Saint-Georges-Gevrey-Chambertin (25 km, cronometro individuale), difficoltà “time-trial”

Ottava tappa (6 luglio): Semur-en-Axois-Colombey-les-Deux-Eglises (176 km), difficoltà “flat”

Nona tappa (7 luglio): Troyes-Troyes (199 km), difficoltà “hilly”

Decima tappa (9 luglio): Orléans-Saint-Amand-Montrond (187 km), difficoltà “flat”

Undicesima tappa (10 luglio): Evaux-les-Bains-Le Lloran (211 km), difficoltà “mountain”

Dodicesima tappa (11 luglio): Aurillac-Villeneuve-sur-Lot (204 km), difficoltà “flat”

Tredicesima tappa (12 luglio): Agen-Pau (171 km), difficoltà “flat”

Quattordicesima tappa (13 luglio): Pau-Saint-Lary-Soulan (152 km), difficoltà “mountain”

Quindicesima tappa (14 luglio): Loudenvielle-Plateau de Beille (198 km), difficoltà “mountain”

Sedicesima tappa (16 luglio): Gruissan-Nimes (187 km), difficoltà “flat”

Diciassettesima tappa (17 luglio): Saint-Paul-Trois-Chateaux-Superdèvoluy (178 km), difficoltà “mountain”

Diciottesima tappa (18 luglio): Gap-Barcelonette (179 km), difficoltà “hilly”

Diciannovesima tappa (19 luglio): Embrun-Isola 2000 (145 km), difficoltà “mountain”

Ventesima tappa (20 luglio): Nizza-Col de la Couillole (133 km), difficoltà “mountain”



Ventunesima tappa (21 luglio): Monaco-Nizza (34 km, cronometro individuale), difficoltà “cronometro”

Il meglio del meglio al via della Grande Boucle. Attesa per la rivincita tra i due rivali Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, ma occhio al terzo incomodo: presente infatti per la prima volta in carriera anche Remco Evenepoel. E poi tutti i migliori velocisti e uomini da classiche (probabile al via il campione del mondo in carica Mathieu van der Poel). Ce n’è davvero per tutti i gusti.

