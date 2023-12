Ciclismo, Richard Carapaz: “Nel 2024 voglio riprovarci con il Tour de France”

Richard Carapaz vuole tornare protagonista nel 2024. Il ciclista ecuadoriano aveva cambiato squadra lo scorso anno, passando alla EF Education-Easypost per avere un ruolo da capitano nelle grandi corse, ma la sua stagione è stata parecchio sfortunata, non ultimo la caduta ed il conseguente ritiro al Tour de France dove partiva con ambizioni di classifica.

In un’intervista a GCN, Carapaz annuncia immediatamente gli obiettivi del suo 2024: “Nella mia mente c’è il Tour de France, è il mio grande obiettivo del 2024. Le cose non sono andate bene per me in questa stagione ma voglio riprovarci per correre per un piazzamento importante alla Grande Boucle. Voglio dimenticare il passato e se avrò buone gambe posso provare a ottenere una buona posizione“.

Carapaz nutre tanta fiducia nella sua squadra: “Mi sento a mio agio, ci sono delle buone opportunità per me. Non so chi verrà con me in Francia ma ho già la certezza che sarà la migliore squadra possibile. Abbiamo ragazzi in gran forma, Powless, Amador, Rutsch, Bissegger sono dei grandi corridori: possiamo contare su un bel gruppo di uomini“.

L’ecuadoriano rende noto anche come si muoverà a inizio stagione: “Sono di nuovo in bici dopo quattro settimane di pausa, ho un nuovo programma di allenamento e vedremo fra poco i frutti. Probabilmente il mio debutto stagionale sarà nel campionato nazionale e probabilmente sarò al via del Giro di Colombia“.

Foto: Pier Colombo