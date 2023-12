Ciclismo, Lorenzo Milesi cambia squadra: novità per il Campione del Mondo U23 a cronometro

Lorenzo Milesi cambia squadra con effetto immediato. Il Campione del Mondo a cronometro under 23, passato professionista proprio nel corso del 2023, è passato dal Team DSM firmenich al Team Movistar. Le due formazioni hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del 21enne bergamasco alla corte di Eusebio Unzue. Capace di indossare la maglia roja al termine della prima tappa dell’ultima Vuelta di Spagna, il lombardo è un ottimo prospetto e ha tutte le carte in regola per potersi mettere in mostra. Lorenzo Milesi troverà alla Movistar ben tre italiani: Davide Formolo, Davide Cimolai e Manlio Moro.

Lo stesso atleta ha spiegato il trasferimento: “Ho passato anni positivi con una squadra, uno staff e compagni di squadra fantastici qui al Team dsm-firmenich e ho avuto l’opportunità di diventare professionista con loro. Sarebbe stato anche bello portare a termine l’intero periodo del mio contratto con il Team dsm-firmenich. Quando poi si è presentata l’opportunità di passare a un’altra squadra, tutti i soggetti coinvolti hanno manifestato interesse e insieme siamo giunti a un buon accordo. Non vedo l’ora di vedere cosa accadrà dopo e auguro a tutti i membri del Team dsm-firmenich il meglio per il futuro“.

Photo LiveMedia/Valerio Origo

Leggi tutte le notizie di Ciclismo su OA Sport...