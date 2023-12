Ciclismo, Andrea Bagioli: “Voglio provarci all’Amstel e alla Freccia, al Giro per una vittoria di tappa”

Un finale di stagione super, un Lombardia strepitoso, chiuso in seconda posizione alle spalle solamente di Tadej Pogacar e davanti a Primoz Roglic. L’Italia punta tanto su Andrea Bagioli che sembra definitivamente essere esploso dopo un inizio di carriera altalenante. L’azzurro cambierà squadra nel 2024, passerà alla Lidl-Trek.

Le sue parole sull’annata appena passata a GCN: “Le ultime settimane dell’anno sono state incredibili. Non mi aspettavo davvero di poter essere con i primi, in particolare al Lombardia con corridori come Roglic, Yates e Vlasov. È stato straordinario e spero di iniziare la prossima stagione allo stesso modo”.

Il programma della prossima stagione: “Inizierò alla Volta ao Algarve, quindi un po’ tardi. Poi verrò in Italia per Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo. A seguire Giro dei Paesi Baschi, Amstel Gold Race, Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi. Poi ci sarà il Giro d’Italia, che correrò per la prima volta in carriera”.

Gli obiettivi: “Spero di avere un ruolo da capitano in qualcuna di queste corse iniziali, oltre che ad Amstel e Freccia. Sono arrivato sesto quest’anno alla Amstel e questo tipo di corse son perfette per me. Quindi sarò uno dei leader. Al Giro l’intenzione è andare per provarci e vincere una tappa perché non sono realmente pronto per fare classifica in questo momento”.

Foto: Lapresse

