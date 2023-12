Christian Prudhomme lancia Remco Evenepoel al Tour: “Uno dei favoriti”

La stagione del ciclismo su strada è in pausa, ma si inizia già a pensare a ciò che sarà in un 2024 che si preannuncia entusiasmante. L’attesa è soprattutto per il Tour de France che oltre a proporre la sfida tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar vedrà anche l’aggiunta dell’ex campione del mondo Remco Evenepoel.

Test importante per il belga alla Grande Boucle: dopo una Vuelta vinta e prestazioni altalenanti al Giro 2021 e, sempre in Spagna, quest’anno, vuole finalmente puntare ad un Grande Giro.

A lanciarlo è il direttore del Tour Christian Prudhomme: ”Non vediamo l’ora. Non vediamo l’ora di vederlo in azione sulle strade del Tour de France. L’ultima tappa si svolgerà il 21 luglio e sarà una cronometro, non dite che non abbiamo pensato a lui. Quello che mi ha colpito durante l’ultima Vuelta è stata la forza di volontà e lo spirito combattivo che ha dimostrato dopo il colpo subito sul Tourmalet. Temevo che si sarebbe arreso. Ma non l’ha fatto. E, tappa dopo tappa, ha continuato a lottare per vincere. Ha attaccato da lontano e ha dato vita a uno spettacolo eccezionale”.

E ancora: “Lo vedo come uno dei favoriti per il Tour 2024. Non il grande favorito, perché questo status è riservato a Pogacar e Vingegaard. Ma può essere quel piccolo granello di sabbia, a volte inaspettato e insperato, che, con la follia che ha dentro, ribalta tutto. Ricordo che Luis Ocana disse: ‘Non so se vincerò il Tour, ma sicuramente lo influenzerò’. Questo varrà anche per Remco. Che vinca o meno, lascerà la sua impronta sull’evento, ne sono convinto”.

