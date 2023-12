Ciclismo, Davide Cimolai si accasa alla Movistar per il 2024: “Pensavo di smettere”

Nuova esperienza per Davide Cimolai. Dopo gli ultimi due anni trascorsi alla Cofidis, il corridore friulano ha firmato un contratto di un anno con la Movistar Team. Il friulano era svincolato e libero nel ciclomercato dopo la fine del suo rapporto con la squadra francese. La Movistar mette sotto contratto il corridore italiano con lo scopo di metterlo come ultimo uomo nelle volate per Fernando Gaviria. Dopo aver preso Manlio Moro e Davide Formolo, ecco un altro azzurro.

Queste le parole del classe 1989 che aveva pensato di smettere dopo l’ultima esperienza: “Ero già convinto e soddisfatto del fatto che la mia carriera fosse finita nel 2023, visto che gli ultimi mesi sono stati molto duri dal punto di vista mentale. Avevo già sposato l’idea di non continuare. Lo avrei fatto solo se fosse arrivata un’offerta da una squadra importante e la Movistar lo è. È un onore e una gioia far parte di un gruppo di questo prestigio, nel quale sono sicuro che trovero l’ambiente giusto e recupererò la fiducia e l’entusiasmo che avevo perso“.

Cimolai ci ha tenuto a ringraziare il nuovo direttore generale che gli ha dato fiducia: “Arrivo con l’obiettivo di dare il massimo. Sono consapevole che sono qui principalmente per aiutare Gaviria e confido che con il mio sostegno e quello del resto della squadra potremo ottenere grandi vittorie. Voglio ringraziare soprattutto Eusebio Unzué per questa opportunità”.

✍ Davide Cimolai (@cimo89) firma con #MovistarTeam2024 y será nuestro 29º corredor masculino para el año que viene https://t.co/aawnJcRcAP#RodamosJuntos pic.twitter.com/XgjygRGEqa — Movistar Team (@Movistar_Team) December 2, 2023

Foto: Lapresse