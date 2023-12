Carlos Alcaraz: “Tra uno Slam e la medaglia olimpica sceglierei l’oro a Parigi 2024”

Carlos Alcaraz ha incominciato la nuova annata agonistica con una vittoria contro Novak Djokovic nel match d’esibizione andato in scena a Murcia. Lo spagnolo, che quest’anno ha vinto Wimbledon portando a casa il secondo Slam della carriera dopo gli US Open 2022, ha messo in chiaro le cose sugli obiettivi per la prossima stagione: “Voglio vincere un altro Slam e una medaglia alle Olimpiadi, ma se dovessi sceglierei allora vorrei l’oro a Parigi 2024 perché avvererei un sogno“.

Carlos Alcaraz, che cercherà subito di ottenere il risultato di lusso agli Australian Open in programma sul cemento di Melbourne dal 14 gennaio, ha poi analizzato meglio i prossimi dodici mesi: “L’obiettivo del 2024 è fare meglio del 2023“. Oltre ad essersi imposto sull’erba londinese battendo Djokovic nell’atto conclusivo, l’iberico ha anche vinto sei titoli ATP e ha chiuso l’anno da numero 2 al mondo proprio alle spalle del serbo.

Foto: Lapresse

