Rafael Nadal: “Impossibile pensare di vincere un torneo oggi, giocare è un successo”

Rafael Nadal si appresta a fare il proprio ritorno in campo dopo un anno di inattività agonistica. Il fuoriclasse spagnolo parteciperà al torneo ATP 250 di Brisbane, ma la novità dell’ultima ora è che non giocherà soltanto in singolare. L’ex numero 1 al mondo ha infatti deciso di partecipare anche al torneo di doppio sul cemento della località australiana, tra la grande incertezza riguardante la sua condizione fisica e la grande curiosità riguardo al rientro di uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi.

Rafael Nadal ha fatto un punto della situazione alla vigilia del torneo: “Ho fatto questo per quasi tutta la mia vita:è chiaro che mi siano mancati la sensazione di competere, l’ingresso in uno stadio pieno di tifosi e i viaggi per i migliori tornei del mondo. Voglio sentirmi pronto a competere e godermi ogni sfida”.

L’iberico ha poi proseguito: “Per me è impossibile pensare di vincere un torneo oggi. Non mi aspetto molto da me a livello agonistico: è un anno che non gioco, è tanto tempo. Sono consapevole che all’inizio sarà un processo difficile: in questo momento, l’unica cosa a cui posso aspirare è dare il massimo in campo e sentirmi competitivo. Mi alleno con intensità da un mese, per me già essere qui è una vittoria. Mi sento molto meglio ora di quanto mi aspettassi un mese fa, è impossibile per me lamentarmi: voglio solo godermi il ritorno in campo”.

L’ex numero 1 ha poi concluso: “Il modo in cui devo affrontare questo processo è accettare le avversità e presumere che le cose non andranno perfettamente fin dall’inizio. L’obiettivo principale è mantenere il giusto atteggiamento e l’etica lavorativa ogni giorno, perché il mio obiettivo è essere sempre più competitivo con l’avanzare della stagione”.

Foto: Lapresse

