Camila Giorgi-Stearns, WTA Brisbane 2024: programma, orario, tv, streaming

Debutto stagionale per Camila Giorgi nel torneo WTA 500 di Brisbane, in Australia. Per la giocatrice marchigiana, i cui ultimi ver segnali si erano visti agli US Open, esordio contro l’americana Peyton Stearns, giocatrice intererssante per la crescita avuta nel 2023.

La ventiduenne di Cincinnati, infatti, aveva iniziato la stagione appena fuori dalle prime 200 (209, per la precisione) e a suon di risultati negli ITF uniti alla finale del 250 di Bogotà si è installata ben dentro le 100, con il picco del terzo turno al Roland Garros a spese della lettone Jelena Ostapenko. Per lei anche gli ottavi agli US Open, poi un finale di stagione opaco, ma intanto con il numero 48 della classifica mondiale sulle spalle. In sostanza, un impegno complicato per la maceratese, che lo affronta per la prima volta da trentaduenne.

Il match di primo turno del WTA 500 di Brisbane tra Camila Giorgi e Peyton Stearns si giocherà questa notte come secondo sullo Show Court 1 come secondo match a partire dalle ore 2:00 italiane. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport, che dividerà la programmazione tra i canali Uno (201) e Tennis (203).

CALENDARIO GIORGI-STEARNS, WTA BRISBANE 2024

Domenica 31 dicembre

Show Court 1

Ore 2:00 Shnaider-Andreeva

A seguire Giorgi (ITA)-Stearns (USA) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA GIORGI-STEARNS, WTA BRISBANE 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Foto: LaPresse / Olycom

