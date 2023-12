Calendario US Open 2024: le date dalle qualificazioni alla finale, programma, chi darà il torneo in tv

Dal 26 agosto all’8 settembre gli US Open 2024 di tennis terranno banco a New York. L’ultimo Slam della stagione sarà l’obiettivo da centrare e gli incontri del tabellone principale saranno preceduti, dal 20 al 24 agosto, da quelli delle qualificazioni dove tanti tennisti cercheranno di entrare nel main draw. Si riparte da chi ha trionfato nel 2023, ovvero Novak Djokovic e Coco Gauff.

Due storie diverse: il serbo capace di vincere il suo 24° Slam in carriera, mentre la giovane americana il 1°, davanti al pubblico di casa. L’anno venturo cosa accadrà? Ci si augura in casa Italia che Jannik Sinner sappia centrare questo obiettivo, visto quanto messo in mostra negli ultimi mesi della stagione appena conclusa. Il Major negli States è adatto alle qualità di gioco dell’altoatesino, ma sarà la questione fisica per lui il vero punto di domanda.

La nuova generazione di tennisti comunque è desiderosa di prendersi lo scettro di Nole, considerando le qualità straordinarie dello spagnolo Carlos Alcaraz, capace di vincere nel 2022 questo torneo, senza sottovalutare il danese Holger Rune e il padrone di casa Ben Shelton, che nel 2023 è stato in grado di spingersi fino alle semifinali. La curiosità non manca e non resta che godersi lo spettacolo.

L’edizione 2024 degli US Open sarà trasmessa in diretta televisiva da SuperTennis, in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali degli incontri con gli italiani protagonisti, fornendovi approfondimenti dettagliati a 360°.

CALENDARIO US OPEN 2024

Martedì 20 agosto, dalle 17.00 italiane: primo turno qualificazioni (maschile e femminile);

Mercoledì 21 agosto, dalle 17.00 italiane: primo turno qualificazioni (maschile e femminile);

Giovedì 22 agosto, dalle 17.00 italiane: secondo turno qualificazioni (maschile e femminile);

Venerdì 23 agosto, dalle 17.00 italiane: secondo turno qualificazioni (maschile e femminile);

Sabato 24 agosto, dalle 17.00 italiane: turno decisivo qualificazioni (maschile e femminile);

Lunedì 26 agosto, dalle 17.00 italiane: 1° turno (maschile e femminile);

Martedì 27 agosto, dalle 17.00 italiane: 1° turno (maschile e femminile);

Mercoledì 28 agosto, dalle 17.00 italiane: 2° turno (maschile e femminile);

Giovedì 29 agosto, dalle 17.00 italiane: 2° turno (maschile e femminile);

Venerdì 30 agosto, dalle 17.00 italiane: 3° turno (maschile e femminile);

Sabato 31 agosto, dalle 17.00 italiane: 3° turno (maschile e femminile);

Domenica 1° settembre, dalle 17.00 italiane: ottavi di finale (maschile e femminile);

Lunedì 2 settembre, dalle 17.00 italiane: ottavi di finale (maschile e femminile);

Martedì 3 settembre, dalle 18.00 italiane: quarti di finale (maschile e femminile);

Mercoledì 4 settembre, dalle 18.00 italiane: quarti di finale (maschile e femminile);

Giovedì 5 settembre, dalle 01.00 italiane (notte tra giovedì e venerdì): semifinali femminili

Venerdì 6 settembre, dalle 21.00 italiane: semifinali maschili;

Sabato 7 settembre, ore 22.00 italiane: finale femminile;

Domenica 8 settembre, ore 22.00 italiane: finale maschile.

PROGRAMMA US OPEN 2023: DOVE SEGUIRE IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix.

Diretta Live testuale: OA Sport.

